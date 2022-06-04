На основі цього переліку внутрішньо переміщені особи отримуватимуть виплати.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій своїм наказом затвердило оновлений перелік, на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати.

Про це в суботу, 4 червня, повідомляє портал Мінреінтеграції.

"Нагадуємо, перелік не є фіксованим документом - він регулярно актуалізується. Станом на 30.05.2022 року в оновлений перелік територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), додалися: одна громада в Миколаївській та 5 – у Сумській областях", - йдеться в повідомленні.

Міністерство також опублікувало відповідний документ з переліком. Загалом до нього увійшли 8 областей. Це територіальні громади Дніпропетровської (7 громад), Донецької (66 громад), Запорізької (64 громади), Луганської (37 громад), Миколаївської (23 громади), Харківської (51 громада), Херсонської (49 громад) і Сумської (13 громад) областей.

Усі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, отримають грошову допомогу від держави.

"Як ми повідомляли, зазначений перелік формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій. При цьому спираються на три ключові критерії щодо визначення територій. Це: території, що є тимчасово окупованими; території, що перебувають в оточенні (блокуванні); території, на яких тривають активні бойові дії. Якщо ви зареєстровані в якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня у цьому переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) й уточнити інформацію", - зазначають у міністерстві.

Актуальні дані щодо статусу територій також можна отримати за допомогою цифрової мапи.

Як повідомляв УНІАН, за словами президента Володимира Зеленського, з 24 лютого під російську окупацію потрапили 3620 населених пунктів України, чимало з них уже не придатні для цивілізованого життя

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