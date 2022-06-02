Для деяких категорій пільги мають зберегтися.

З 1 липня польський уряд готується припинити виплачувати допомогу в розмірі 40 злотих на день (близько 300 грн) на харчування та проживання біженців з України.

Про це повідомив заступник глави МВС і представник уряду у справах біженців Павло Боссернакер в ефірі TVP Info, пише Rzeczpospolita.

"Ми переконані, що багато людей в Польщі здатні стати незалежними і адаптуватися", - сказав він.

При цьому Боссернакер додав, що будуть і винятки. Для деяких категорій, наприклад, людей з інвалідністю, вагітних або багатодітних пільги збережуться.

Уряд у спеціальному акті про допомогу біженцям з України спочатку гарантував пільги на перші 60 днів. Місяць тому термін продовжили ще на 60 днів.

"Ми надаємо величезні соціальні виплати - від 300 злотих на кожного до 500 злотих+ на кожну дитину та інші суми, що випливають із соціальних допомог. Крім того, ми бачимо, що чимало українців шукають роботу, знаходять її і справляються. Ми хочемо стимулювати інших до активності. Чотири місяці повного захисту - це, на наш погляд, достатній термін", - заявив журналістам на умовах анонімності високопоставлений політик з консервативної партії "Право і справедливість".

Так, Сілезьке воєводство оцінило поточні витрати на біженців у 190 млн злотих (115 тис. українців подали заявки на PESEL), з яких виплата 40 злотих на людину в день склала 160 млн злотих.

Місцеві самоврядування Нижньої Сілезії оцінюють витрати у 64,5 млн злотих, а Підкарпатське воєводство - у 35,5 млн злотих. Своєю чергою, мазовецький воєвода вже перерахував місцевим самоврядуванням 256 млн злотих.

Як повідомили в польському МВС, станом на 17 травня 2022 року по всій країні було подано понад 190 тисяч заяв, що передбачає виплату понад 821 млн 910 тисяч злотих.

"Ми тільки починаємо широкий спектр заходів, спрямованих на активізацію українців у працевлаштуванні. Вже 14 тисяч (з них, зокрема, 11 тис. жінок) знайшли легальну роботу в нашому регіоні. Ми чекаємо на спеціальний акт, який допоможе фінансувати навчання польської мови та курси підвищення кваліфікації, що, безумовно, допоможе вам знайти своє місце на ринку праці", - розповіла прес-секретар Сілезького воєводи Аліна Кухаржевська.

Раніше повідомлялося, що частина українських біженців в Чехії, можливо, буде позбавлена права отримувати гуманітарну дотацію у розмірі 5 тис. крон.

Тим часом польські підприємства починають пропонувати "чоловічу роботу" українським жінкам, які втекли від війни в Україні. Таким чином роботодавці хочуть закрити вакансії для чоловіків, дефіцит яких зараз відчуває кожна галузь польської економіки, а також дати можливість біженкам працевлаштуватися і заробляти.

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