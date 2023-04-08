Це звичайна гра російський секретних служб, вважає Подоляк.

"Витік" секретних військових документів щодо підготовки ЗСУ до контрнаступу є типовою провокацією російських спецслужб, наголошує радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

На переконання радника керівника ОПУ, мета "витоків" очевидна і полягає у тому, аби "відвернути увагу, посіяти сумніви та взаємні підозри, внести розколи".

"Це стандартна гра російських спецслужб. Береш відкриті брифінги, додаєш фіктивні відомості чи окремі елементи перехоплень і публікуєш у соцмережах, легалізуючи "злив", – пише Подоляк в Twitter.

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Витік даних про контрнаступ ЗСУ - що відомо

7 квітня Twitter і Telegram з'явилися секретні військові документи щодо дій США та НАТО з підготовки українських військових до майбутнього контрнаступу. The New York Times з посиланням на аналітиків стверджувала, що частина документів виглядає автентично, а інформація може бути цінною для росіян. Сповіщалося також, що Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком.

Водночас радник керівника ОПУ Михайло Подоляк назвав "злиті" матеріали "фотошопом". А українська розвідка зазначила, що частина "злитої" інформації була явно зібрана з відкритих джерел.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зауважили, що незалежно від автентичності оприлюднених документів цікава реакція російських воєнкорів на статтю в New York Times, оскільки вона "показує страх перед можливими українськими контрнаступами".

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