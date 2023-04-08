У Росії з занепокоєнням відреагували на "витік" у соцмережі секретних документів США і НАТО про підготовку ЗСУ до контрнастувпу, що свідчить про збереження страху перед майбутньою українською операцією.
На це вказали аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у свіжому звіті. "Незалежно від автентичності оприлюднених документів реакція російських воєнкорів на статтю в New York Times показує страх перед можливими українськими контрнаступами", - зауважили в Інституті.
Аналітики зазначили, що стаття NYT оголила велику знервованість в російському інфопросторі, а реакція на документи свідчить про те, що російські воєнкори все частіше переглядають свої спекуляції щодо потенційних українських контрнаступів, а також свою здатність прогнозувати операції ЗСУ". Також в ISW зауважили, що кілька російських воєнкорів заперечили достовірність документів і припустили, що вони є дезінформацією, вкинутою з метою заплутати російське військове командування.
В інституті також звернули увагу на повідомлення аналітика Bellingcat Аріка Толера про те, що ці документи з'явилися в інтернеті ще 4 березня, але потрапили в провідні ЗМІ лише через місяць.
Витік секретної інформації про український контрнаступ
7 квітня видання NYT повідомило, що у Twitter і Telegram з'явилися секретні військові документи, які деталізують плани США і НАТО з підготовки ЗСУ до контрнаступу .
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав "злиті" матеріали "фотошопом". При цьому американські посадовці на умовах анонімності повідомили, що за цим витоком стоять Росія або проросійські сили.