Російські війська завдали удару по Україні як ракетами, так і іранськими дронами-камікадзе.

Сьогодні у небі над різними областями України знищено мінімум 18 російських ракет.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі інформаційного телемарафону.

Ігнат розповів, що ворог сьогодні продовжив атакувати Україну.

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"Сьогодні фактично з ночі і до 5.30 ранку атакував дронами-камікадзе - 8 цих "Shahed-136" знищено на півдні країни. Це в Одеській та Миколаївській областях", - сказав Ігнат і додав, що була проведена доволі успішна бойова робота силами Повітряного командування "Південь".

Він зазначив, що, починаючи з 7.00 ранку, знову уся країна перебувала у стані повітряної тривоги. Зокрема, окупанти задіюють стратегічну авіацію з району Каспійського моря та інших регіонів. Російські окупанти випускають крилаті ракети Х-101 або Х-555, дальність застосування яких може досягати 5,5 тис км.

"Сьогодні зранку 4 ракети знищено теж на півдні, і станом десь годину тому, інформація найсвіжіша про те, що знищено ще 14 крилатих ракет – це попередні дані, ще 14 ракет до тих чотирьох, тобто фактично на даний момент 18 крилатих ракет знищено протиповітряною обороною за сьогодні", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що до знищення ворожих ракет було залучено всі сили та засоби – це авіація, зенітно-ракетні війська та мобільні групи з переносними зенітно-ракетними комплексами по всій території України.

Масові ракетні удари РФ по Україні

Сьогодні з самого раку по всій території України понад 5 годин тривала повітряна тривога. Про вибухи повідомляли у Запорізькій, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Рівненській, Кіровоградській, Львівській областях.

Більшу частину російських цілей збили українські ППО:

Вранці 11 жовтня у Хмельницькій та Одеській областях лунають вибухи, працює українська система ППО.

У Миколаївській області збили дві ракети, у Рівненській - перехопили одну.

Під удар потрапила й Київська область. Силами ППО вдалося знищити дві ракети.

Після 12:00 11 жовтня з'явилися повідомлення про вибухи у Львові. Російські війська завдали удару по Львівській області. Три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області. Інформації про постраждалих наразі не надходило. Громадян попередили про перебої зі світлом. Мер Львова Андрій Садовий своєю чергою додав, що один з прильотів зафіксовано в обласному центрі. Наразі 30% Львова тимчасово без електроенергії.

Також окупанти атакували теплоелектростанцію (ТЕС) у Вінницькій області, запустили два дрона-камікадзе. Травмованих немає.

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