Ці об’єкти можна побачити на супутникових знімках.

На двох об’єктах непідконтрольної частини Донецької області російські гібридні сили концентрують техніку та особовий склад.

Про це Донбас.Реалії повідомили джерела у воєнізованих структурах окупаційної адміністрації.

Перший з них розташований зовсім поруч із лінією розмежування, у Горлівці. Це територія заводу "Еластомір". До лінії тут - не більше від 9 кілометрів.

Територія заводу досить велика, на ній розташовані цехи, в яких можна розмістити техніку та особовий склад.

Другий об'єкт - колишній аеродром "ДТСААФ". Він розташований неподалік від Моспиного на південний схід від Донецька.

Читайте такожБойовики вбили українського військового на Донбасі

За інформацією джерел видання, техніка збройних формувань тут зберігається з першої половини березня 2021 року.

До Донецька звідси близько 12 кілометрів. До війни аеродром використовувався для стрибків із парашутом.

Зазначається, що ці об’єкти можна побачити на супутникових знімках.

Ситуація на Донбасі: подробиці

Бойовикам в Донецькій області дали дозвіл відкривати "попереджувальний вогонь" на придушення і знищення вогневих точок противника.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі розцінила цю заяву як загрозу одностороннього виходу РФ з режиму припинення вогню і загрозу зриву виконання Мінських домовленостей.

4 березня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що українська сторона повинна залишатися прихильницею Мінських домовленостей і висловив "стурбованість" посиленням напруженості на лінії зіткнення на Донбасі.

У зв'язку з цим в МЗС України закликали Росію припинити перекладати відповідальність за виконання Мінських угод на інших і почати виконувати взяті на себе мирні зобов'язання.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тамара Отовська