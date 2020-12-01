Росіяни постійно вигадують нові умови щодо урегулювання ситуації на Донбасі.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявляє, що Росія не демонструє великого бажання припиняти окупацію окремих районів Донецької і Луганської областей.

Про це він сказав журналістам, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН щодо випадків порушення російською стороною режиму припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі.

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"Треба розуміти, що є російська сторона, яка не зовсім згодна з тією позицією, яку сьогодні займає Україна", - заявив Данілов.

При цьому, він сказав, що, за даними РНБО, кількість українців, що загинули на фронті, набагато менша у порівнянні з показниками минулого року. "Ми відстежуємо кожен постріл, кожні дії... Розуміємо те, що відбувається", - заявив Данілов.

"Але ми чітко усвідомлюємо, що у росіян великого бажання припиняти окупацію Донецької і Луганської областей немає. Вони постійно вигадують нам якісь нові умови. Єдине питання, що ми їм умов ніяких не ставимо, тому що це наша територія. Ми ж не ставимо умову проведіть плебісцит щодо незалежності Ічкерії, ще якихось територій...", - наголосив Данілов.

"Розумієте, вони постійно пхають свого носа, скажімо так, куди їм не треба", - заявив секретар РНБО.

Російська агресія: окупація Криму і війна на Донбасі

Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій.

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Автор: Віталій Саєнко