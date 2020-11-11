Ворог застосував стрілецьку зброю та великокаліберний кулемет.

У середу, 11 листопада, окупанти один раз порушили режим тиші на Донбасі ще зранку. Повідомлялося, що у результаті обстрілу український військовослужбовець отримав поранення.

Читайте такожЗастаріли: Кравчук заявив про необхідність переглянути Мінські угодиЯк повідомляється у вечірньому зведенні штабу операції Об’єднаних сил у Facebook, російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню, відкривши вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета поблизу Кам’янки.

Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав вогнепальне поранення. Воїна відразу доправили до лікувального закладу, де він отримує належну медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний.

«Про зухвалі дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців оперативно було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін», - зазначається у зведенні.

У штабі наголошують, що українські воїни продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки.

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Автор: Інна Андаліцька