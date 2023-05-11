РФ розуміє, що зараз не зможе окупувати Україну, зазначив президент.

Українська армія має сили для здобуття успіху на фронті, щоб не допустити стагнації на полі бою, яка може призвести до вигідного Росії замороженого конфлікту.

Росія розуміє, що наявними зараз силами окупувати Україну не зможе, тому намагається здобути більше часу для підготовки, розповів президент Володимир Зеленський в інтерв’ю ВВС.

"Зараз я більше вірю в успіх (ніж на початку повномасштабного вторгнення - УНІАН). Так, є втомленість певна, як і будь-яких живих людей. Ми живі люди. Є втомленість. Є певна недовіра до деяких країн, які постійно балансують", - сказав він.

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За словами Зеленського, Україна показує усьому світу наслідки війни та розповідає, куди у разі своєї перемоги Росія далі піде.

"Це вже зрозуміло, це увесь світ розуміє. Тому я вважаю, що ми в силах здобути успіх на полі бою, забрати цю ініціативу, щоб не було стагнації на полі бою, яка може призвести до замороженого конфлікту", - вважає глава держави.

Він підкреслив, що такий етап Україна вже проходила, тому знає, що замороження війни лише дасть Росії час для відпочинку та підготовки вже розбитої на українській землі армії.

Зеленський нагадав, що зараз Росія все ще оперує значною кількістю особового складу та ще достатньою кількістю техніки.

"Але вони вже розуміють, що цими силами окупувати Україну вони не зможуть. І для цього їм потрібен відповідний час. Тому їм вигідний заморожений конфлікт. А для нас успіх - це не дати заморозити конфлікт, і йти вперед, деокуповуючи нашу землю, яка по праву належить нам. Тому іти вперед означає, що вони будуть бігти. Значить, що вони будуть демотивовані, і ми не дамо їм заморозити конфлікт", - наголосив він.

Цікаві заяви Володимира Зеленського щодо війни в Україні - що варто знати

Раніше Володимир Зеленський заявив, що українська армія вже готова до контрнаступу, однак очікує на отримання певної техніки від партнерів, що дозволить зберегти людський ресурс під час боїв. Зокрема, йдеться про броньовану техніку, яка надходить до України поступово - партіями.

Також президент підкреслив, що довго чекати українські військові не будуть, зокрема, не очікуватимуть на поставки бойових літаків, адже така довга затримка контрнаступу може дати бажане для Росії замороження цієї війни та необхідний для окупантів час на відновлення ресурсів.

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