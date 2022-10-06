Російські окупанти ввечері обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області із реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомило Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Дніпропетровській області.
"Російські окупаційні війська вкотре обстріляли Нікопольщину. Надвечір тричi вдарили з РСЗВ по Червоногригорівській громаді", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що люди не постраждали, масштаби руйнувань уточнюються.
Як раніше повідомляв УНІАН, окупаційні війська майже щодня обстрілюють Нікополь та Марганець.
Зокрема, сьогодні вночі росіяни усю ніч обстрілювали Нікопольський район з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Під обстріл потрапили території Нікопольської, Марганецької та Мирівської громад. Попередньо, люди не постраждали.
Як повідомив сьогодні, 6 жовтня, голова Дніпропетровської обласної ради, заступник керівника Ради оборони Дніпропетровської області Микола Лукашук, на сьогодні у Нікополі та Нікопольському районі внаслідок обстрілів та ракетних ударів російських військ зруйновано понад 350 багатоповерхівок та понад 1 тисячі приватних будинків. До початку широкомасштабної війни РФ проти України у Нікополі проживали 120 тисяч осіб. З 24 лютого з Нікополя та Нікопольського району виїхали понад 80 тисяч людей.