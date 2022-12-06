Вдало відпрацювала українська авіація, а також підрозділи ракетних військ та артилерії.

Минулої доби українські воїни вдало відпрацювали по скупченнях особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів. Знищено важливий об'єкт ворога.

Як зазначається у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України, авіація Сил оборони минулої доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Крім того, влучно спрацювали артилеристи та воїни ракетних військ. В Генштабі загадково повідомили про знищення "важливого об'єкта".

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"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 2 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу та важливий об’єкт противника", - йдеться у зведенні.

Війна в Україні: ситуація на фронті

4 грудня президент Володимир Зеленський сказав, що знає, як складно нашим воїнам у Бахмуті Донецької області. Глава держави зазначив, що українські воїни міцно тримають позиції та навіть найскладніші напрямки.

5 грудня російські окупанти запустили по Україні 70 ракет, сили протиповітряної оборони збили 60 з них. Є "прильоти" у Київській, Вінницькій та Одеській областях. Ворог поцілив в об'єкти енергетичної інфраструктури.

Ввечері 5 грудня Генштаб повідомив, що ворожі війська продовжують наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках фронту.

Аналітики ISW 6 грудня повідомили, що російські окупанти поступово просуваються в районі Бахмута, але ще не оточили місто, ведуть наступальні операції в районі Авдіївка-Донецька, але обороняються на лінії Сватове-Кремінна.

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