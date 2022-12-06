Головнокомандувач згадав про шлях, який українська армія пройшла за майже 9 років війни проти російського агресора.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний потужно привітав українських воїнів зі святом - Днем ЗСУ. У відеопривітанні главком зауважив, що у цей день передусім думає про полеглих воїнів та їхні сім'ї. Ці думки змушують озиратися на шлях, який українська армія пройшла за майже 9 років війни з Росією.

"Це шлях воїнів, шлях людей, які мають сміливість та гідність обрати свободу. Він залитий кров'ю, сповнений страждань і болю, але саме він веде нас вперед, щоб помститися і перемогти, не залишає місця для страху і зневіри. Кожного дня, усвідомлюючи ціну, яку ми платимо за свободу, я збираю всю волю в кулак, щоб вистачило сил здолати агресора і відбити в нього бажання будь-коли у майбутньому посягати на нашу свободу", - заявив Залужний.

Главком впевнений, що пліч-о-пліч з ним стоять найкращі воїни - "міцніші за сталь, запекліші за вогонь, сильніші за будь-яку стихію".

Відео дня

"Дорогі солдати, сержанти й офіцери, працівники і ветерани Збройних Сил! Я гордий служити своїй державі пліч-о-пліч з вами. Гордий бути вашим головнокомандувачем у цей важкий час. Я вірю в кожного з вас і в нашу перемогу. Сердечно вітаю із Днем Збройних Сил України! Бажаю швидкого відновлення пораненим воїнам! Всім, хто в строю, - сил і стійкості, натхнення і радості, переможного миру! Слава Збройним Силам України! Слава Україні!" - заявив Залужний.

День Збройних сил України

День Збройних сил України відзначається щорічно 6 грудня. Це свято завжди відзначалося з гордістю та пошаною, але у 2022 році під час повномасштабної війни його важливість зросла ще більше. ЗСУ - це меч і щит України, наша опора і захист. Найкращі сини і дочки України борються в Збройних силах за незалежність і свободу своєї Батьківщини.

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