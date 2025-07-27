Водночас у звіті Інституту вивчення війни повідомляється, що ЗСУ нещодавно просунулись у Сумській області та на Харківщині.

Російські окупаційні війська продовжують тиснути на фронті, і за останню добу просунулись у двох областях – Харківській та Донецькій. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Зазначається, що ворог просунувся біля Вовчанських Хуторів у Харківській області, Яблунівки та Горіхового - у Донецькій.

Водночас у звіті Інституту вивчення війни повідомляється, що ЗСУ нещодавно просунулись у Сумській області та на Харківщині, водночас росіяни мають здобутки на Донеччині.

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"Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області та поблизу Великого Бурлука та Лимана. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Сіверська, Торецька, Новопавлівки та Великої Новосілки", - повідомляють аналітики.

Зокрема, джерела, пов’язані з українською розвідкою, повідомили, що українські війська повернули собі Кіндратівку, що розташована на північ від міста Суми). А один з російських воєнкорів стверджував, що ЗСУ контратакували поблизу Варачиного, Садків та Юнаківки.

У Харківській області російські війська наступали на північний схід від міста Харків поблизу Глибокого, Стариці та Вовчанська, а також у напрямку Липців і Козачої Лопані та Кудіївки.

На Донеччині російська армія активізувала наступальні дії на Сіверському, Торецькому та Новопавлівському напрямках. Також російські війська продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку, але не просунулися вперед.

Водночас геолокаційні дані свідчать про просування українських військ на північний схід від Великого Бурлука, а також на південь від Діброви у Серебрянському лісі.

Війна в Україні - останні новини

Військовий оглядач Денис Попович, зі свого боку, розповів, що є загроза перекриття логістики до Покровська з боку окупантів. Хоч у районі міста проривів нашої оборони немає, але ворог все ж потроху просувається.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що вдалося зірвати російський план щодо Сумщини, але цей регіон залишається одним із пріоритетних напрямків для ворога.

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