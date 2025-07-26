Українські захисники блокують російські спроби просунутися вглиб Сумської області.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що відбувається на Покровському та Сумському напрямках.

Як повідомляється у Telegram-каналі глави держави, під час доповіді Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, особлива увага була приділена Покровському напрямку.

"Лише за минулу добу там було 51 жорстке зіткнення. Українські підрозділи захищають позиції, і дуже цінне кожне знищення окупантів. Тривають наші активні дії на Сумщині, і я вдячний кожному підрозділу, який поступово витискає російські сили", - зазначив Зеленський.

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За його словами, вдалося зірвати російський план щодо Сумщини, але цей регіон залишається одним із пріоритетних напрямків для ворога.

"Наші сили незмінно блокують російські спроби просунутися вглиб Сумської області з прикордоння. Є за тиждень також результати в поповненні обмінного фонду для України. Продовжуємо діяти і на російській території", - розповів Зеленський.

Глава держави зазначив, що докладно обговорювалися потреби підрозділів, зокрема конкретну зброю, постачання якої треба збільшити. Зеленський анонсував, що наступного тижня говоритиме на цю тему із європейськими партнерами.

Крім того, як повідомив Зеленський, була доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки: аналіз застосування санкцій проти Росії, ключові результати, ключові пріоритети.

"Санкції дуже відчутно загальмували російський економічний потенціал, і ми обрали напрями, які можуть додатково болісно вплинути на агресора", - прокоментував президент.

Також, за його словами, сьогодні ж була доповідь керівника Головного управління розвідки:

"Без деталей, але агресор усе відчує саме так, як потрібно".

Війна в Україні: новини

За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, Сили оборони України успішно знищують російські диверсійно-розвідувальні групи, які проникли до Покровська Донецької області. Він зазначив, що "групи, які зайшли, або знищені, або розсіяні й не становлять загрози".

Зеленський днями розповів, що окупанти намагалися зайти у Покровськ декілька разів, щоб зняти ролики для пропагандистських ЗМІ. Ворог намагається зайти в місто групками по двоє чи шестеро людей.

Президент зазначив, що росіяни зосереджуються на військово-інформаційних операціях, прикладом є і ситуація з Покровськом.

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