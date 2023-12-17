Аналітик зазначив, що також в районі Водяного окупанти почали вводити в бій підрозділи 74-ї ОМСБр 41-ї ОВА.

Щось відбувається в районі Водяного, зокрема, там стало збільшуватися кладовище військової техніки російських окупантів і все це неспроста.

На це звернув увагу військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. "У районі Водяного окупанти стали вводити в бій підрозділи 74-ї ОМСБр 41-ї ОВА... Мета введення в дію даних ресурсів цілком прозаїчна - окупація Північного і Тоненького з взяттям під повний вогневий контроль траси 0542 і початком підготовки плацдарму для фізичного перерізання логістичної артерії", - пояснив аналітик.

Коваленко вказав при цьому, що наступальні процеси стали проявляти себе неорганізовано і хаотично, результатом чого і стали чергові показники втрат окупантів, які стрибнули вище середньостатистичних.

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"Замість синергії з Північним угрупованням, Південна неузгоджено кинулася в м'ясорубку, ну і... діагноз на обличчя", - уклав експерт.

Війна в Україні: новини

Протягом тижня російські окупанти втратили на війні проти України понад 7 тис. військових та майже 700 одиниць військової техніки, повідомив перший заступник Міністра оборони Олександр Павлюк.

Російська армія втратила щонайменше 211 одиниць бронетехніки, безуспішно намагаючись оточити і відрізати український гарнізон в Авдіївці. Українська аналітична група Frontelligence Insight вивчила супутникові знімки і перевірила всі 211 розбитих і покинутих транспортних засобів. Ці дані збігаються з оцінкою американської розвідки, яка дійшла висновку, що росіяни втратили 220 транспортних засобів в районі Авдіївки, а також 13 тис. живої сили.

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