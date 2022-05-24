Воїни здійснили атаку на окупантів з повітря під час їхнього алкогольного застілля.

Сили спеціальних операцій професійно опанували дрони-камікадзе Switchblade та нещадно нищать російських окупантів.

Ефектне відео опублікувала прес-служба ССО.

Нещодавно оператори ССО застосували дрон-камікадзе для знищення російського танка з живою силою противника. Окупанти влаштували собі застілля та розпивали спиртне, але українські захисники зіпсували їхнє "свято".

"За даними наших воїнів, російські окупанти на одній із позицій спокійно розпивали спиртне, сидячи на броні свого танку. Утім, звичне для росіян заняття було раптово перерване несподіваною атакою з повітря. Сучасний безпілотник-камікадзе, оснащений потужною вибухівкою влетів прямо в танк, завдавши противнику непоправних втрат", - зазначають в ССО.

Увесь процес знищення противника зняла камера, розташована на дроні-убивці. Ролик вперше показали широкому загалу, однак в ССО наголошують, що бойове застосування БПЛА-камікадзе є сталою практикою української армії під час війни з російськими загарбниками.

"Це гарний приклад того, як допомога іноземних партнерів вкупі з навченістю і професіоналізмом наших воїнів дають позитивні результати на фронті", - йдеться у повідомленні.

Також в ССО уточнили, що дрон знищив два екіпажі окупантів.

Раніше воїни 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха показали дрон-камікадзе Switchblade у дії.

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