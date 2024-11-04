На думку авторів, метою має бути збереження України як незалежної, суверенної та економічно життєздатної країни.

Перспектива програшу України у війні - або припинення її статусу по-справжньому незалежної країни, що вийшла з-під впливу Росії - завдала б серйозного удару по міжнародному порядку та європейській безпеці. Про це пише видання Foreign Affairs.

На думку журналістів, це збільшило б ризик з боку Росії для інших частин Європи, послабило б довіру Заходу і стало б сигналом для Китаю (і, можливо, Північної Кореї), що в Заходу може не бути можливостей і рішучості, необхідних для відбиття агресії.

"Це послабило б норму проти завоювання. І це, звичайно, було б жахливо для українського народу", - додали там.

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Зазначається, що є альтернативна стратегія як для безстрокової війни, так і для "поразки Києва", яка має на увазі продовження підтримки Заходом України і протистояння Росії. Там додали:

"Але це також вимагає прямої розмови з керівництвом України поряд з обмеженими стимулами для Москви. В основі такої оновленої стратегії лежить скромніше визначення перемоги, але таке, що, як і раніше, захищає фундаментальні інтереси Заходу та України, одночасно позбавляючи Путіна багатьох з його військових цілей".

На думку авторів, метою має бути збереження України як незалежної, суверенної та економічно життєздатної країни.

"Вона має бути вільна у виборі своєї політичної системи та керівництва. Країна також повинна мати можливість вільно переозброюватися і утримувати армію будь-якого розміру, вступати до Європейського союзу і приймати зобов'язання з безпеки від зовнішніх сил. Їй необхідно мати економічний доступ до Чорного моря", - наголошується в статті.

Журналісти пишуть, що Україні не потрібно 100 відсотків своєї території для досягнення цих цілей.

"Але що ж тоді їй потрібно? Перш за все, припинення війни. Ця мета не вимагає постійного врегулювання, яке вирішує всі питання, що розділяють Росію та Україну. Дійсно, на даному етапі цього не повинно бути, оскільки будь-яке надмірно амбітне дипломатичне починання напевно зазнає невдачі. Замість цього країні зараз потрібне тимчасове припинення бойових дій, яке значною мірою відображає поточні реалії на місцях", - ідеться в матеріалі.

На думку експертів, щоб домогтися цього, Сполучені Штати та їхні партнери в Європі мають ініціювати діалог з Україною. Мета полягає в тому, щоб переконати її лідерів прийняти це скромніше визначення перемоги. Вони пояснили:

"Вони повинні сказати Києву, що не можна очікувати продовження підтримки Заходу на нинішньому рівні або близько нього без неї. Але вони також повинні дати тверду обіцянку зробити все можливе, щоб забезпечити Україну зброєю на довгий термін. Основна частина цієї зброї буде надана за умови, що її використовуватимуть в оборонних цілях, але деякі системи з більшою дальністю дії можуть бути використані Україною проти військових та економічних цілей у Росії. Метою буде сигнал Москві, що вона не візьме гору на полі бою зараз або в майбутньому і що вона заплатить високу ціну за спробу. Додаткові пряники для України, найімовірніше, будуть знайдені в економічній сфері".

Зазначається, що дипломатія відбуватиметься у два етапи. Перший етап буде спрямований на досягнення припинення вогню або вздовж поточних ліній фронту, або з обмеженими коригуваннями, з буферною зоною, що розділяє двох головних учасників. Це покладе край кровопролиттю і дасть змогу Україні відновитися і не вимагатиме від країни відмови або компромісу щодо будь-яких з її юридичних або політичних претензій, коли справа дійде до кордонів.

Аналітики вважають, що другий етап дипломатії розпочнеться одразу після завершення першого етапу.

"Ця друга фаза буде набагато тривалішою - можливо, триватиме десятиліття, поки в Росії не з'явиться постпутінське керівництво, зацікавлене в реінтеграції країни до Заходу. Вона вирішуватиме додаткові питання, включно з тим, що часто називають питаннями остаточного статусу. Ця фаза може включати територіальні передачі в обох напрямках і певний ступінь автономії для жителів Криму і сходу України. Вона також включатиме створення гарантії безпеки для України, хоча історія таких гарантій неоднозначна. В ідеалі ця гарантія включатиме членство в НАТО для Києва. Але коаліція охочих, включно зі США, могла б запропонувати Україні гарантію безпеки, якщо члени НАТО не захочуть приймати Україну", - ідеться в статті.

Журналісти впевнені, що перша фаза цієї дипломатичної ініціативи допоможе зберегти незалежність України і дасть їй змогу почати відновлення.

"Але навіть якщо вона буде відхилена, ініціатива має полегшити мобілізацію подальшої військової та економічної підтримки України. Вона підкреслить, що насправді саме амбіції Путіна, а не Зеленського, стоять на шляху припинення бойових дій. У будь-якому разі Україна буде в кращому становищі, ніж зараз", - додали вони.

Війна в Україні - ситуація на фронті

На Курахівському напрямку фронту на Донеччині тривають інтенсивні бої - як механізовані, так і піхотні, про це розповів в.о. прес-офіцера 33-ї ОМБр Назар Войтенков.

Як зазначає захисник, в окупантів є величезний людський ресурс, багато техніки та снарядів. Російське командування використовує все це, щоб досягати своїх планів.

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