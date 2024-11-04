На Курахівському напрямку ведуться інтенсивні бої, Росія кидає все, що у неї є, - військовий

Сили оборони роблять все, щоб Курахове залишалося в тилу.

На Курахівському напрямку фронту у Донецькій області тривають інтенсивні бої - як механізовані, так і піхотні.

"Противник не втрачає своїх намірів просуватися вперед. Ми перебуваємо у складній обороні та продовжуємо відбивати ворожі атаки, застосовуючи усі наявні засоби", - розповів в.о. пресофіцера 33-ї ОМБр Назар Войтенков в етері "Еспресо".

Як зазначає захисник, у окупантів є величезний людський ресурс, багато техніки та снарядів. Російське командування використовує все це, щоб досягати своїх планів.

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"Зокрема, ми застосовуємо наші танки Leopard, які розбирають ворожі бліндажі, укріплені позиції або позиції, що вдалося противнику зайняти. Нами також активно застосовується артилерія, а піхота працює над тим, аби окупантам нічого не вдалося з їхніх амбітних планів. Противник дуже агресивний, варто це визнавати та розуміти. Ми робимо усе можливе, аби Курахове залишалося в тилу і ворог не міг просуватися вперед", - наголосив Войтенков.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Ситуація на Покровському напрямку в зоні відповідальності 15-ї бригади оперативного призначення НГУ залишається складною. Наприкінці жовтня російські окупанти розпочали штурмові дії із залученням дуже великих резервів в напрямку Селидового, навколо якого тривають бої.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначив, що ситуація на фронті в Україні складна, Силам оборони доводиться відступати, але вони при цьому завдають величезних втрат російським військам.

На думку аналітика Дмитра Снєгирьова, російським окупантам вдається досягати тактичних успіхів на передовій, завдяки тотальній перевазі у повітрі та низці інших чинників.

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