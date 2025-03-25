Журналісти зазначили, що удару було завдано, коли ЗСУ, відступивши з Курської області, проводили рейди в сусідню Бєлгородську.

Українські спецпідрозділи та Головне управління розвідки в Києві спостерігали щонайменше одним безпілотником, як росіяни посадили в Бєлгородській області чотири гелікоптери - два транспортні Мі-8 і два бойові вертольоти Ка-52.

У цей час, як пише Forbes, колісна пускова установка високомобільної артилерійської ракетної системи української армії HIMARS чекала команди. "Ціль було уражено", - повідомило командування спеціальних операцій.

"Чотири ракети М30, кожна з яких містила 180 тис. вольфрамових осколків, впали з відстані 92 км. Усі чотири вертольоти вибухнули", - написало видання.

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Журналісти зазначили, що точного удару було завдано, коли українські військові, відступивши з Курської області, проводили невеликі рейди до сусідньої Бєлгородської. Удар по цим чотирьом гелікоптерам є частиною ширшої кампанії в Бєлгороді.

"Але це також помста. Рік тому, у березні 2024 року, російська артилерія розбила три українських штурмових гелікоптери Мі-8 або Мі-17 на землі в Новопавлівці, за 56 км на захід від тодішньої лінії фронту за руїнами Авдіївки", - написало видання.

Журналісти зазначили, що тоді російський касетний боєприпас вибухнув над гелікоптерами 12-ї бригади, пошкодивши щонайменше два з них і, очевидно, убивши двох льотчиків: Ярослава Каву та Андрія Бакуна. Один Мі встиг полетіти.

Але зараз у країнців теж є швидкий ланцюжок знищення - і він був наочно продемонстрований у Бєлгороді. "За 37 місяців боїв росіяни втратили близько 120 вертольотів: менше чотирьох на місяць. Понеділковий удар дорівнює втратам за місяць", - ідеться в матеріалі.

Удар по вертольотах у Бєлгородській області

24 березня українські військові знищили одразу 4 вертольоти росіян. Зокрема, в російському тилу було розбито два Ка-52 "Алігатор" і два Мі-8. Вони перебували на замаскованій позиції в Бєлгородській області.

Аналітики про знищення гелікоптерів на Бєлгородщині розповіли, що удар було завдано за допомогою HIMARS, а безпосередній моніторинг здійснювався за допомогою розвідувального БПЛА.

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