Падіння уламків зафіксовано одразу в кількох районах міста.

Російські окупаційні війська цієї ночі знову здійснили атаку на українську столицю - Київ. Тривога тривала понад 5 годин.

Як повідомляє КМВА, ворожі дрони заходили в бік міста з різних напрямків. Сили оборони знищили до десятка БПЛА - всі, що загрожували столиці. Падіння уламків зафіксовано одразу в кількох районах міста.

У Дніпровському районі було пошкоджено електричний кабель, але ніхто не постраждав. У Голосіївському районі в багатоквартирному житловому будинку частково пошкоджено оздоблення стін та є вибиті вікна. На щастя, пожеж та постраждалих не було.

Відео дня

У Солом’янському районі через падіння уламків сталось займання на даху одноповерхового житлового будинку, але полум'я локалізували. Чоловік отримав опіки обличчя, однак від госпіталізації відмовився.

Війна в Україні - атаки на Київ

У ніч на 18 жовтня супротивники здійснили масований удар БПЛА по Україні. Загалом супротивники запустили 135 дронів, і 80 з них збили українські воїни. У КМВА зазначали, що всі дрони, які рухалися у бік столиці, вдалося ліквідувати.

Вже наступної ночі атака на Київ повторилась. У Дніпровському районі було пошкоджено фасад будинку і молода жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки.

У зведеннях Повітряних сил ЗСУ щодо атак РФ все частіше з'являється термін "локаційно втрачені" БПЛА. Як пояснив член Громадської ради при Державній службі Богдан Долінце, це означає, що ціль зникла з радарів, і є три сценарії, чому це могло статися.

Вас також можуть зацікавити новини: