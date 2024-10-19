Російські окупанти у ніч на суботу, 19 жовтня, атакували Київ ударними безпілотними літальними апаратами, є постраждала. Сили оборони України знешкодили усі БПЛА, які загрожували місту.
Супротивники не змінили тактику - дрони заходили на столицю з різних напрямків, повідомила Київська міська військова адміністрація.
За її даними, повітряна тривога, оголошена через загрозу безпілотників, тривала понад 3,5 години.
Унаслідок нічного удару дронами є постраждала:
"…у Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку, молода жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки. У Дарницькому районі уламками пошкоджено припарковані авто. Без потерпілих".
Пізніше - о 6.57, в Києві оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
Важливі новини - Київ у центрі уваги
Росіяни часто атакують столицю України дронами, унаслідок ворожих ударів є руйнування, постраждалі та жертви.
Нагадаємо, у ніч на 18 жовтня супротивники здійснили масований удар БПЛА по Україні. Загалом супротивники запустили 135 дронів, і 80 з них збили українські воїни. Зокрема, ворожі безпілотники летіли й на Київ. У КМВА зазначали, що всі дрони, які рухалися у бік столиці, вдалося ліквідувати.