Повітряна тривога в Києві через загрозу дронів тривала понад 3 години.

Російські окупанти у ніч на суботу, 19 жовтня, атакували Київ ударними безпілотними літальними апаратами, є постраждала. Сили оборони України знешкодили усі БПЛА, які загрожували місту.

Супротивники не змінили тактику - дрони заходили на столицю з різних напрямків, повідомила Київська міська військова адміністрація.

За її даними, повітряна тривога, оголошена через загрозу безпілотників, тривала понад 3,5 години.

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Унаслідок нічного удару дронами є постраждала:

"…у Дніпровському районі пошкоджено фасад будинку, молода жінка отримала серйозне поранення нижньої кінцівки. У Дарницькому районі уламками пошкоджено припарковані авто. Без потерпілих".

Пізніше - о 6.57, в Києві оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Важливі новини - Київ у центрі уваги

Росіяни часто атакують столицю України дронами, унаслідок ворожих ударів є руйнування, постраждалі та жертви.

Нагадаємо, у ніч на 18 жовтня супротивники здійснили масований удар БПЛА по Україні. Загалом супротивники запустили 135 дронів, і 80 з них збили українські воїни. Зокрема, ворожі безпілотники летіли й на Київ. У КМВА зазначали, що всі дрони, які рухалися у бік столиці, вдалося ліквідувати.

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