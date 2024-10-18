У ніч на п'ятницю, 18 жовтня, росіяни здійснили потужну атаку по Україні безпілотними літальними апаратами.
Сили оборони України знешкодили всі БПЛА, які рухалися у бік Києва, повідомила Київська міська військова адміністрація.
У відомстві додали, що у повітряному просторі столиці та на її підступах наші воїни вели бойову роботу понад 4,5 години.
У КМВА зазначили, що, за оперативними відомостями, у Києві минулося без руйнувань та постраждалих:
"Російські війська здійснили одну з наймасованіших атак безпілотниками по цивільному населенню та інфраструктурі України".
Раніше стало відомо, що у ніч на 18 жовтря у низці областей України та в Києві було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося, що в регіонах зафіксували ворожі дрони типу "Шахед".
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Росіяни вже багато разів застосовували проти українців дрони. Зокрема, у ніч на 17 жовтня ворог запустив десятки БПЛА і 31 з них ліквідували на території Київської, Чернігівської, Черкаської, Полтавської та Сумської областей.
Захисники України вдало борються з безпілотниками супротивника - станом на 17 число ліквідовано 17 104 російські дрони оперативно-тактичного рівня.