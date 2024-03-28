Також військовий розповів, що на ділянках, де у ворога було виснаження зараз знову активізація, підходить техніка.

На Бахмутському напрямку крайній тиждень видався досить успішним не тільки для нашого підрозділу, але для тих хто воює поруч, у ворога суттєві втрати.

Про це сказав командир 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж", майор Нацгвардії Петро Кузик в ефірі телемарафону. Він зазначив, що зараз ворог по всій лінії пробує тиснути, шукає слабину і якщо знаходить, то концентрується і "тисне поки там не доб’ється свого".

"Хочу похвалитися - зараз немає таких глобальних успіхів, але тим не менше "трамбуємо" ми ворога навіть тоді, коли він намагається тиснути по всій лінії досить здорово", - наголосив Кузик. За його словами, суттєво допомагають підрозділам дрони. "Крайній тиждень показує, що поки що ініціатива у нас. І більше скажу – ми суттєво прорідили ряди окупантів", - наголосив він.

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Також військовий розповів, що на ділянках, де у ворога було виснаження зараз знову активізація, підходить техніка. "Не хотів би бравурним бути, але крайній тиждень досить успішний не тільки для нашого підрозділу, але й у сісідів зправа і зліва", - наголосив Кузик. За його словами, російські окупанти штурмують і вночі, і вдень, не даючи передихнути, але втрати ворог несе великі, а темп, який набрали Сили оборони дозволяє стабілізувати нйбільш проблемні ділянки фронту.

Кузик зазначив, що у ворога є перевага в кількості боєкомплектів для артилерії, хоча російські полонені також жаліються на дефіцит. "Якщо порівнювати їхній дефіцит з нашим, то нам би їхній дефіцит", - пожартував він.

Кузик розповів, що в тактиці ворога немає нічого нового.

"Нічим не здивував ворог. Стандартно дебільні, вибачте, ривки вперед. Якщо присилають їм колишніх засуджених, то вони відразу їх кидають в бій, хоча на нашому напрямку їх все менше і менше, бо все більше в землі залишається", - зазначив він.

За його словами, штурмовики часто працюють так, як в радянській книжці написано, не враховуючи ситуації, розвиток технологій. "Виїжджають пару БМП і навіть не доїжджають до місця скиду піхоти, бо знищуються, підриваються на мінах, дрони полюють за ними. Але тим не менше вони це і далі повторюють", - додав він.

Війна в Україні: новини

За даними Генерального штабу, минулої доби на Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки ворога в районі населених пунктів Іванівське, Андріївка.

Протягом доби на лінії вогню сталося 60 бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 14 атак в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, де противник, за підтримки авіації, 27 разів намагався прорвати оборону ЗСУ.

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