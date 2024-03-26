Обстріли не затихають, ворог веде бомбардування як по нульових позиціях, так і по ближніх і дальних тилах.

Ситуація на Бахмутському напрямку залишається напруженою, ворог на багатьох ділянках пробує просуватися. Про це сказав офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України "Рубіж" Володимир Назаренко з позивним "Сонечко" в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що ворог намагається просуватися на широкій ділянці фронту.

За його словами, обстріли не затихають, ворог веде бомбардування як по нульових позиціях, так і по ближніх і дальних тилах. При цьому додав, що ворог активно викоростувує БПЛА різного типу, які корегують роботу артилерії, а також в противника є перевага в боєприпасах.

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"Тому нам потрібно вести влучний контрбатарейний вогонь і перемагати в контрбатарейних дуелях", – наголосив Назаренко.

За його словами, росіяни намагають просуватися малими групами по три-чотири особи під прикриттям груп резерву, закріплення, евакуацій. Він зазначає, що ворог намагається постійно тиснути і доволі складно відзначити якусь системність в його діях.

"Загалом прослідковується загальна тенденція, що ворог намагається реалізувати свій потенціал в перевазі живої сили, кількості боєприпасів і при цьому ворог активно накопичує і застосовує БПЛА різних типів", - розповів Назаренко.

Він додав, що окупанти штурмують на різних напрямках.

"І в цих умовах 99% спроб ворога просуватися невдалі. Тобто Сили оборони роблять все можливе і надможливе, щоб тримати ініціативу і перемагати в оборонних боях", - наголосив офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України "Рубіж".

Війна в Україні - ситуація на фронті

Військовий експерт та голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зазначив, що окупація Авдіївки Донецької області не спричинила серйозних проблем в архітектурі фронту, проте можлива втрата Часового Яру. За його словами, можлива втрата цього населеного пункту змусить Сили оборони змінювати саму конфігурацію фронту, тобто відходити назад для того, щоб вже вирівнювати лінію фронту по новій оборонній лінії. Тому саме з цих міркувань і потрібно утримувати Часів Яр якомога довше.

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