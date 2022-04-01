Українська розвідка отримує дані про переміщення окупантів та їх склад від росіян з Бєлгорода та інших населених пунктів РФ.
Цією інформацією поділився офіцер спецпідрозділу ГУР МО з позивним "Віто" в інтерв'ю агентству АрміяINFORM. Витяг з бесіди опублікували в офіційному Telegram-каналі Головного управління розвідки України.
Офіцер розповів, що населення Харківської області — це очі і вуха ГУР. Однак дані активно надходять навіть з Росії. Цивільні з Бєлгорода та інших населених пунктів "дивом виходять на наші "пабліки", скидаючи інформацію про рух ворожих військ у бік України, їх склад і так далі".
Після цього розвідка аналізує, оцінює і доповнює отримані дані відомостями з декількох інших джерел. Перевірена інформація відправляється в бойові частини, де на її основі формуються плани особистих або спільних дій.
"Як результат — величезні втрати ворога", — підсумував Віто.
Офіцер також назвав окупантів звичайними людьми в пригніченому морально-психологічному стані. Ні про яку непереможність тепер не може бути й мови. Навіть якщо противники були кращими у себе на тренуваннях, то тут вони "перелякані і не можуть зорієнтуватися". Окремо "Віто" підкреслив, що багато росіян воюють на боці України — в його підрозділі теж є такі люди.
Розвідник також заявив, що населення Харкова завжди було проукраїнським. А війна тільки сильніше згуртувала громадян.
"Ми завчасно прибули до Харкова, організували рух спротиву. 23 лютого ми першим нашим партизанам видали зброю. І ці люди зайняли півсферу міста з підрозділами ЗСУ і перші прийняли удар від ворожого наступу", — описує оборону Харкова "Віто".
Війна Російської Федерації проти України
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