Боєць з позивним "Віто" розповів, що серед цивільних РФ є люди, які співчувають Україні.

Українська розвідка отримує дані про переміщення окупантів та їх склад від росіян з Бєлгорода та інших населених пунктів РФ.

Цією інформацією поділився офіцер спецпідрозділу ГУР МО з позивним "Віто" в інтерв'ю агентству АрміяINFORM. Витяг з бесіди опублікували в офіційному Telegram-каналі Головного управління розвідки України.

Офіцер розповів, що населення Харківської області — це очі і вуха ГУР. Однак дані активно надходять навіть з Росії. Цивільні з Бєлгорода та інших населених пунктів "дивом виходять на наші "пабліки", скидаючи інформацію про рух ворожих військ у бік України, їх склад і так далі".

Після цього розвідка аналізує, оцінює і доповнює отримані дані відомостями з декількох інших джерел. Перевірена інформація відправляється в бойові частини, де на її основі формуються плани особистих або спільних дій.

"Як результат — величезні втрати ворога", — підсумував Віто.

Офіцер також назвав окупантів звичайними людьми в пригніченому морально-психологічному стані. Ні про яку непереможність тепер не може бути й мови. Навіть якщо противники були кращими у себе на тренуваннях, то тут вони "перелякані і не можуть зорієнтуватися". Окремо "Віто" підкреслив, що багато росіян воюють на боці України — в його підрозділі теж є такі люди.

Розвідник також заявив, що населення Харкова завжди було проукраїнським. А війна тільки сильніше згуртувала громадян.

"Ми завчасно прибули до Харкова, організували рух спротиву. 23 лютого ми першим нашим партизанам видали зброю. І ці люди зайняли півсферу міста з підрозділами ЗСУ і перші прийняли удар від ворожого наступу", — описує оборону Харкова "Віто".

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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