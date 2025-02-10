Ворожа техніка, що зараз перебуває в новому стані, може з’явитися будь-де.

Російська армія перекидає з боку Донецька гусеничну техніку, на якій навіть немає тактичного маркування. Як пояснив керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко, нетипове переміщення в напрям Розівсько-Пологівської агломерації може свідчити про те, що росіяни намагаються сформувати резерв та потенційне ударне угрупування в Запорізькій області. Зокрема, по лінії бойового зіткнення в районі Гуляйполя - Новопавлівський напрям.

"Судячи з того, що ми спостерігаємо останній тиждень, можна казати, що ворог почав знову тягати, формувати певний резерв в районі Нікольської громади Маріупольського району, це Новопавлівський напрям, та основна частина – це Розівський район, й трошки Пологівський район", - сказав Андрющенко в етері "Еспресо".

За його словами, умовно кажучи, "це все", що знаходиться навколо Гуляйполя, яке контролюється ЗСУ, та яке минулого тижня систематично обстрілювалося ворогом. Андрющенко додав, що, зокрема, вчора фіксувалося перекидання великої кількості гусеничної техніки росіян.

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"Що було досить незвично, це, по перше, її тягнули з Донецького напряму. Зазвичай цей напрям взагалі не використовують на зворотній рух. Здебільше все рухається в бік Донецька, а не з Донецька. По друге, це була техніка фактично в новому стані. Навіть, не було нанесено тактичних маркувань, що є досить загрозливим, з нашого досвіду. Коли бачимо, що така техніка опиняється на лінії фронту, це означає, що росіяни остаточно не визначилися на який напрям в атакуючих діях вона візьме участь", - каже Андрющенко.

Все це свідчить, за його словами, про те, що ворог не полишив задум щодо створювання певної активності, атакуючих дії, умовно кажучи, на Запорізькому напрямку, в районі Гуляйполя.

"Вони цю ідею не залишили. Та на сьогодні до неї активно намагаються готуватися. Тому, можливо, ці резерви, опиняться на Новопавлівському напрямку. Однак, у зв’язку з тим, що ми бачимо певне падіння активності, то цілком логічне, що буде певна активізація ворога на Запорізькому напрямку", - сказав керівник центру.

Він вважає, що противник це робитиме, в першу чергу, не для того, щоб здійснити повноцінні атакуючи дії, а для того, щоб скувати резерви ЗСУ та не дати можливість зараз перекидати й здійснювати контрнаступальні дії, які відбуваються, зокрема, на Покровському напрямку.

Фахівець додав: якщо ворог візьме Торецьк, то посилюватиме наступ, наприклад, зосередиться на Часів Ярі.

"Та намагатиметься, знов таки, сунути по Запорізькому напрямку. Тобто в такий спосіб окупанти певною мірою намагаються стабілізувати лінію фронту та, готуючись до потенційних перемовин, намагатимуться захопити більше територій...", - припускає Андрющенко.

Що ще відомо про ситуацію на фронті

Як писав УНІАН, потенційний наступ російської армії на Запоріжжя викликає стурбованість українців, та різні експерти неодноразово висловлювалися про таку можливість. Зокрема, військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що зараз російські окупанти не спроможні захопити місто.

Він зазначив, що російські загарбники мають досить амбітні плани та прагнуть взяти під контроль всю територію Запорізької та Херсонської областей. Для реалізації цього плану ворог залучає свої ресурси, але його ресурсів на цій ділянці фронту бракує.

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