Українські оборонці оцінюють корейців, як вправних бійців, але їх підвела тактика і росіяни.

Північнокорейські війська зазнали рекордно тяжких втрат протягом двох місяців активних боїв на Курщини. Причини цього криються у відверто застарілій тактиці армії КНДР та у відсутності належної підтримки їхніх атак з боку російської артилерії. Про це британській The Times розповіли українські бійці, які воюють на Курському плацдармі.

Майор на ім’я Антон із 95-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ розповів про один інтенсивний штурм позицій його десантників, який тривав багато годин. Північні корейці вели влучний вогонь, рухалися швидко, доглядали за пораненими та відмовлялися здаватися ще довго після того, як стало зрозуміло, що вони програли бій. За словами Антона, він відчув полегшення, що корейці не мали підтримки російської артилерії, ударних безпілотників і танків. Бо в такому випадку корейці становили би грізну бойову силу.

Як пише The Times, загалом північнокорейські піхотинці показали себе добре навченими солдатами із високим рівнем мотивації. До того ж це були молоді енергійні чоловіки. За усіма цими ознаками вони помітно відрізняються від бійців ЗСУ та армії РФ, демотивованих трьома роками важких втрат, йдеться у публікації.

Відео дня

"Росіяни теж втомилися, як і ми; вони також вже воюють із переважно мобілізованими військами. Зазвичай, коли б’єш по російській штурмовій групі з безпілотників, вона тікає в укриття і відступає. Північнокорейці продовжують йти вперед", – розповів капітан роти десантників зі складу 80-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ Микола Стригунов.

Капітан Біляєв, також з 80-ї ДШБ, розповів, що під час однієї атаки дрона було вбито щонайменше 40 солдатів армії КНДР. І це засвідчило причини вражаючих втрат серед корейців: вони не були божевільними чи дурними, просто вони покладалися на застарілу тактику ведення бою, яка не враховувала сучасні реалії, такі як наявність розвідувальних та ударних БПЛА. Корейці пересувалися цілими взводами щільним строєм, хоча українці і росіяни вже давно зрозуміли, що такі великі групи піхоти легко помічаються безпілотниками та вразливі в сучасних бойових умовах.

"Через певний час вони зрозуміли, що ця війна не така, як їм розповідали, і кудись зникли. Ми більше не бачимо їх на полі бою. За нашою інформацією, їх забрали звідси взагалі, і на дуже тривалий термін", — сказав Біляєв.

Участь КНДР у війні: останні новини

Як писав УНІАН, виведені з передової північнокорейські військові зараз, ймовірно, передають свій досвід іншим солдатам, які не брали участі в боях на території Курської області. Загалом же цю паузу в боях військовий експерт Іван Тимочко називає "банальним перегрупуванням".

Також ми розповідали, що двох полонених північнокорейців можуть передати до іншої країни замість КНДР. Такий варіант буде можливим, якщо того захочуть самі полонені, або Пхеньян відмовиться їх приймати.

Вас також можуть зацікавити новини: