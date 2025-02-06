Такий варіант буде можливим, якщо того захочуть самі полонені, або Пхеньян відмовиться їх приймати.

Україна може передати двох полонених солдатів армії КНДР до Південної Кореї замість Північної. Київ відкритий до відповідних переговорів. Про це в інтерв’ю The Korea Times заявив посол України в Південній Кореї Дмитро Пономаренко.

"Враховуючи загрозу життю та свободі північнокорейських військовослужбовців у разі їх репатріації до Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР), а також якщо вони відмовляться повернутися назад, ми відкриті для діалогу з міжнародними партнерами, зокрема Республікою Корея, щодо можливостей їх передачі до третіх країн", — сказав дипломат.

The Korea Times зауважує, що, відповідно до Женевських конвенцій, Україна буде зобов’язана репатріювати полонених корейців до Північної Кореї, якщо саме таким буде їхнє бажання. Але враховуючи, що ані Пхеньян, ані Москва офіційно не визнали участь армії КНДР у війні проти України, така репатріація може бути складним завданням.

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"Питання обміну полоненими дуже делікатне... Щоб запобігти негативному впливу на процес, було б доцільно поки утриматися від передчасних коментарів з цього приводу", — сказав Пономаренко, відповідаючи на запитання, чи відбулися переговори з Пхеньяном.

Полонені солдати КНДР

Як писав УНІАН, 11 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські оборонці вперше змогли взяти живими і доставити в тил двох солдатів армії КНДР, яка воює на Курському напрямку. Однак обидва були поранені і потребують лікування.

На допиті один з корейців заявив про бажання повернутися на батьківщину, інший навпаки волів би залишитися в Україні.

Тоді ж Зеленський повідомив, що Україна готова передати полонених Пхеньяну в обмін на українських оборонців, які перебувають в російському полоні.

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