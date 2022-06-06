СБУ перехопила розмову росіян.

Родичі російських окупантів організували "логістичні центри" для доставки награбованого на війні і продають його своїм співвітчизникам.

Про це свідчить нове перехоплення СБУ.

Проте бізнес іде не дуже: бо рашисти крадуть один в одного.

"Вчора Вовина дружина мікрохвильовку забрала, вентилятор, кавомолку, мультиварку", - розповідає окупанту його дружина, яка займається розподілом награбованого ним в Україні.

В ході розмови виявляється, що окрім переліченого, окупант намародерив в Україні ще чотири телевізори (три телевізори в коробці та один без коробки). Той, що без коробки, їй віддали, а от інших трьох немає. Жінка підозрює, що їх забрав спільний знайомий та вона просить чоловіка "розібратися".

"Судячи з усього, росіяни і дня не можуть прожити, щоб не вкрасти навіть по другому колу. Вочевидь, у такий спосіб поспішають набрати для себе і своїх нащадків. Бо з огляду на санкції усі ці товари скоро знову стануть предметом розкоші в Росії", - сказано у повідомленні СБУ.

Як повідомляв УНІАН, росіяни крадуть в Україні навіть магніти з холодильників.

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