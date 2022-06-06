Для завершення операції "z-унітаз" окупанти організували спеціальну пошту.

У Маріуполі окупанти захопили вцілілі відділення "Укрпошти" та присвоїли їм "російські" індекси.

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у своєму Telegram.

"Росія хотіла вкрасти в України майбутнє, але поки зосередилась на крадіжках мікрохвильовок та унітазів… Навіть спеціальну пошту для цього долучили. Після закінчення операції "z-унітаз", вони перейшли до нашої пошти", - написав Смілянський.

За його словами, вчора він дізнався, що відділення "Укрпошти" в Маріуполі, які не були знищенні під час бомбардування, зараз використовують окупанти.

"Наші приміщення тепер використовує пошта днр/росії, що мене не дивує. Навіть надали їм 6-значні російські індекси. Ну "шісткам" - шестизначні індекси. Дійсно, відповідна форма ж у пошти Росіі для нацифікаціі вже є", - зазначив Смілянський.

Що відбувається в Маріуполі

Російські окупанти повністю знищили майже 1 300 багатоповерхівок у Маріуполі, тому реальна кількість загиблих жителів міста може бути в рази більшою від озвучених 22 тисяч.

Російські окупанти відправляють у "фільтраційні табори" жителів Маріуполя, які хочуть залишити зруйноване місто, після чого їх депортують у депресивні регіони Росії. Таких таборів чимало на окупованих ворогом територіях України.

Російські загарбники ухвалили рішення про посилення "режиму фільтрації" в Маріуполі з червня.

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