По периметру міста росіяни будують укріплення та фортифікаційні споруди.

Російські окупанти нарощують свої війська поблизу Мелітополя.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України інформує у Facebook щодо оперативної інформації станом на 18:00.

"Відзначається нарощення угруповання окупаційних військ в районі Мелітополя Запорізької області. По периметру міста будуються укріплення та фортифікаційні споруди", - наголошується у повідомленні.

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Цивільним заборонено наближатися до району аеродрому.

Також у Генштабі додали, що у Мелітополь прибувають військові колони зі сторони міста Токмак.

Війна в Україні: ситуація в Мелітополі

Як повідомляв УНІАН, зранку сьогодні, 13 листопада, Генштаб ЗСУ повідомив, що до окупованого Мелітополя прибуло чергове поповнення з-поміж мобілізованих росіян. У місті вони скуповують їжу, алкоголь та цивільний одяг.

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