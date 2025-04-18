Небензя звинуватив Україну у порушенні мораторію на удари по енергетиці

Припинення вогню у війні Росії проти України наразі є нереалістичним. Таку заяву зробив постійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час брифінгу.

За словами представника РФ, у питанні припинення вогню є перешкода. Він звинуватив Україну у порушенні мораторію на удари по обʼєктах енергетичної інфраструктури.

"У нас була спроба обмеженого припинення вогню щодо об'єктів енергетичної інфраструктури, яке не було дотримано українською стороною. За нинішніх обставин говорити про припинення вогню просто нереалістично на цьому етапі", – видав Небензя.

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Водночас Росія, як він зазначив, з першого дня нібито неухильно дотримувалася заборони на удари по енергетиці.

Припинення вогню в Україні

11 березня за підсумками переговорів США та України в Саудівській Аравії стало відомо, що Вашингтон запропонував запровадити припинення вогню тривалістю 30 днів. Україна на пропозицію погодилася, рішення було за Росією.

Згодом Штати запропонували припинення ударів по енергетиці – і Україна, і РФ на це погодилися. Проте того ж дня Росія завдала ударів по Донеччині, що призвело до відключень світла. І це не єдиний такий випадок.

17 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що вже цього тижня він має отримати відповідь РФ стосовно пропозиції про припинення вогню.

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