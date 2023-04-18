Росіяни готуються до ще одного "жесту доброї волі". Окупанти облаштовують оборонні рубежі та мінують узбережжя на лівому березі Херсонської області.
"Вони дійсно зайняті інженерним облаштуванням рубежів - і першого, і другого, і третього, і намагаються мінувати ділянки, які можуть бути для них десантно-небезпечними", - розповіла керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під ефірі національного телемарафону.
Крім того, вона зазначила, що окупанти вже запаслися цивільним одягом і спакували все, що вкрали.
"Це як вже кажуть херсонці на правому березі народна прикмета - вони точно готуються до чергового жесту. Тому що вони спакували намародерене майно, відправили, запаслися цивільним одягом – це однозначно свідчить про те, що вони готуються", - підсумувала Гуменюк.
Ситуація в Херсонській області - що відомо
Після 24 лютого 2022 року частина Херсонської області опинилася під тимчасовою окупацією. 11 листопада в ході операції з деокупації ЗСУ звільнили Херсон, відкинувши росіян на лівий берег Дніпра. З того часу місто перебуває під постійними обстрілами. Так, вранці 18 квітня російські окупанти в черговий раз атакували Херсон
7 лютого 2023 року стало відомо, що окупанти депортують жителів окупованої частини області, тому що багато з них допомагають українській армії.
17 квітня перший заступник голови Херсонського облради Юрій Соболевський повідомив про посилення тиску окупантів на місцеве населення.