Вона зазначила, що окупанти вже запаслися цивільним одягом.

Росіяни готуються до ще одного "жесту доброї волі". Окупанти облаштовують оборонні рубежі та мінують узбережжя на лівому березі Херсонської області.

"Вони дійсно зайняті інженерним облаштуванням рубежів - і першого, і другого, і третього, і намагаються мінувати ділянки, які можуть бути для них десантно-небезпечними", - розповіла керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під ефірі національного телемарафону.

Крім того, вона зазначила, що окупанти вже запаслися цивільним одягом і спакували все, що вкрали.

Відео дня

"Це як вже кажуть херсонці на правому березі народна прикмета - вони точно готуються до чергового жесту. Тому що вони спакували намародерене майно, відправили, запаслися цивільним одягом – це однозначно свідчить про те, що вони готуються", - підсумувала Гуменюк.

Ситуація в Херсонській області - що відомо

Після 24 лютого 2022 року частина Херсонської області опинилася під тимчасовою окупацією. 11 листопада в ході операції з деокупації ЗСУ звільнили Херсон, відкинувши росіян на лівий берег Дніпра. З того часу місто перебуває під постійними обстрілами. Так, вранці 18 квітня російські окупанти в черговий раз атакували Херсон

7 лютого 2023 року стало відомо, що окупанти депортують жителів окупованої частини області, тому що багато з них допомагають українській армії.

17 квітня перший заступник голови Херсонського облради Юрій Соболевський повідомив про посилення тиску окупантів на місцеве населення.

Вас також можуть зацікавити новини: