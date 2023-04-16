Росіяни уражають заміновані території підприємств та сільськогосподарських угідь, що призводить до подальшої детонації.

Окупанти обстрілюють заміновані території та об'єкти Херсонської області та перехрестя біля житлових будинків. Про це керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила в ефірі інформаційного телемарафону.

За її словами, окупанти обстрілюють заміновані промислові об'єкти та сільськогосподарські угіддя, що призводить до детонації.

"Вони намагаються скидати авіабомби в якості психологічного тиску, терористичного, по перехрестях доріг міста, - там, де навколо максимальне ураження житлових будинків", - сказала Гуменюк.

Відео дня

Речниця додала, що окупанти також уражають об'єкти соціальної інфраструктури. За останні дні у Херсонській області пошкоджені лікарні, шкільні будови, господарські споруди у приватних оселях.

РФ обстрілює Херсонщину - останні новини

Після того, як ЗСУ під час контрнаступу в листопаді 2022 року змусили рашистів покинути правий берег Херсонщини, окупанти регулярно обстрілюють з артилерії прилеглі деокуповані території, насамперед цілячись по цивільних об'єктах. Проте завжди отримують від ЗСУ вогневу відповідь.

Натомість з лівого берега окупанти хочуть зробити "мертву зону". Як зазначив депутат Херсонської облради Юрій Соболевський, РФ депортує місцеве населення через страх, що ті доповідатимуть ЗСУ про їхні позиції.

Станом на січень 2023 року на окупованій частині Херсонщини залишалось всього 20-30% населення. Водночас у Херсоні через обстріли росіян станом на січень було не більш як 20% мешканців.

Вас також можуть зацікавити новини: