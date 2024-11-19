Окупанти майже підійшли до стадіону "Авангард" у центрі міста.

Російські війська увійшли в центр міста Часів Яр на Донеччині, битва за яке триває вже понад пів року

Як нагадує аналітик BILD Юліан Рьопке, Часів Яр розташований на пагорбі і захищений зі сходу водним каналом Сіверський Донець - Донбас. Російські війська довгий час не могли його перейти.

Однак тепер їм це вдалося, і судячи з кадрів вуличних боїв, ЗС РФ майже підійшли до стадіону "Авангард" у центрі міста.

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Як зазначає Рьопке, російські війська вперше помічені в центрі Часова Яру, і навколо не помітно готових до бою українських солдатів.

"Ми бачимо суцільні руїни і застосування українцями дронів, щоб атакувати росіян. Це завжди вказує на те, що росіяни вже контролюють цю територію, а українці атакують їх дронами, перебуваючи приблизно за 100 метрів на захід", - заявив експерт BILD.

Ситуація на фронті

Раніше Рьопке зазначав, що окупантам вдалося прорватися в Курахове і закріпитися на його околицях. За його словами, зараз росіяни контролюють уже 15% міста.

Як зазначав військовий експерт Сергій Грабський, Курахівський напрямок залишається основним для росіян на цьому етапі війни. Він зазначав, що противник ставить собі завдання вийти на лінію Часів Яр - Костянтинівка - Покровськ на півночі, а з півдня вирівняти лінію фронту - точкою має бути Константинополь-Андріївка.

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