Серед них контрактники, мобілізовані та строковики.

Цієї весни влада російських регіонів отримала від командування 20-ї гвардійської мотострілецької дивізії лист із проханням допомогти розшукати бійців окупаційної армії, які втекли з фронту.

Як пише видання Важные истории, у списку від командування виявилось більше тисячі військових дивізії. Серед них були й контрактники, й строковики, й мобілізовані.

За словами журналістів, документ, який опинився в їхньому розпорядженні, "показує справжній масштаб втечі з російської армії під час війни".

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"Тільки з однієї дивізії втекло понад тисячу осіб, а загалом у війні проти України беруть участь щонайменше два десятки дивізій (точні дані засекречено)", — додає видання.

У документі вказуються імена, дати народження, звання та інші дані 858 контрактників, 150 мобілізованих і двох строковиків. Є серед них 26 молодших офіцерів, майор і два підполковники.

Більше того, більша частина дезертирів, справи яких доходять до суду, не ховаються, а повертаються жити за місцем прописки.

Російські окупанти: останні новини

Як писав УНІАН, українські спецслужби завербували чимало російських солдатів, і тепер ті таємно допомагають ЗСУ. Сотні, якщо не тисячі російських солдатів шпигують чи навіть влаштовують диверсії у власних підрозділах.

У вересні повідомлялось, що у РФ зростає кількість дезертирів, які тікають від війни в Україні. Попри те, що неможливо визначити точну кількість російських військових, які втекли, російський проєкт Idite Lesom ("Зникни") розповів, що допоміг дезертувати понад 900 особам.

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