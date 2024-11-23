Він зазначив, що новим є те, що Україна тепер завдає ударів у відповідь ракетами, зокрема крилатими.

Ракетні удари росіян по Україні не є новиною в цій війні. Однак новим є те, що ЗСУ тепер завдають ударів у відповідь, зокрема крилатими ракетами.

Про це заявив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке. "Новим є те, що Україна тепер завдає удару у відповідь ракетами, в тому числі крилатими. Це ATACMS зі США, а також Storm Shadow або SCALP-EG із Великої Британії та Франції", - деталізував аналітик.

Рьопке нагадав, що 21 листопада РФ вдарила по місту Дніпро ракетою середньої дальності (від 1000 до 5500 км) масою 36-50 тонн. На думку аналітика, удар стосується заяви Путіна про те, що нову ракету вироблятимуть серійно.

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"Ясно одне: у РФ є сотні інших ракет малої та середньої дальності, якими вона може бити по всій Україні. Крім того, повним ходом іде виробництво нових боєголовок", - констатував Репке.

Він зазначив, що Україна, своєю чергою, отримала лише кілька десятків одиниць західної далекобійної зброї, які перевершують далекобійність ракет HIMARS (близько 85 км). "Однак західні ракети, зокрема крилаті, що стоять на озброєнні України, набагато точніші й за правильного використання можуть завдати більшої шкоди військовим об'єктам на території РФ", - висловив думку аналітик.

Удар по Дніпру МБР

На думку військово-аналітичного порталу Defense Express, удар по Дніпру став першим в історії бойовим застосуванням міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) і "об'єктивно став репетицією і демонстрацією ядерного удару з використанням імітаторів бойових блоків з індивідуальним наведенням".

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