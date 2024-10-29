Російські окупанти розсікають Сили оборони України на полі бою.

Україна зараз бореться за виживання, а не за перемогу. При цьому США більше не зможуть надавати військову допомогу Україні без ухвалення для себе серйозних ризиків. Про це пише The Economist із посиланням на чиновника, знайомого з передачею американської допомоги Києву.

"Нам більше нема чого дати їм, не ризикуючи серйозно в інших місцях", - сказав співрозмовник видання.

Зазначається, що хоча ЗСУ зуміли утримати Покровськ, на інших ділянках фронту Росія прорізає собі шлях через українську оборону. Так, у Куп'янську на півночі її війська розрізали надвоє українські формування на річці Оскіл. У Часовому Яру на сході після шести місяців спроб перетнули Сіверський Донець.

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"Південніше російські війська зайняли висоту у Вугледарі та його околицях і наступають на Курахове з двох напрямків. У Курську, що всередині Росії, Україна втратила приблизно половину території, яку захопила на початку цього року", - констатують автори.

На їхню думку, проблема полягає не стільки у втраті території, як у постійному зменшенні чисельності та якості українських сил.

"Українські підрозділи недоукомплектовані та перенапружені, виснажені великими втратами. Незважаючи на новий закон про мобілізацію, який набув чинності в травні, армія, за винятком кількох бригад, намагається набрати достатню кількість заміни, а молоді люди неохоче записуються на службу, яка в кращому випадку є безстроковою, а в гіршому – одноразовою", - йдеться у статті.

Видання вказує, що західні партнери у приватних розмовах закликають керівництво України знизити вікову межу мобілізації з 25 років, щоб збільшити потенційний резерв новобранців. Але будь-яким змінам заважають політична чутливість і побоювання щодо демографічної кризи.

Водночас, за словами експертів, Росія не позбавлена ​​власних серйозних проблем. Так, у наступному році вона витратить третину свого національного бюджету на оборону, знищуючи при цьому цивільну економіку. За прогнозами неназваного представника європейської розвідки, інфляція в РФ, імовірно, вдвічі перевищує офіційний річний рівень у понад 8%:

"У 2025 році звичайні російські сім'ї вперше почнуть відчувати економічний біль, є перші ознаки втоми від війни серед тих, хто тісно пов'язаний з конфліктом, таких як матері та члени сім'ї".

При цьому у США настрої щодалі більш похмурі. Так, ті, хто бере участь у плануванні в Пентагоні, кажуть, що на практиці амбіції початку 2023 року щодо повернення Україною територій або примушення Росії до переговорів поступилися місцем бажанню уникнути поразки.

"У цей момент ми все більше думаємо про те, як Україні вижити", - цитує ЗМІ посадовця, що бере участь у цьому плануванні.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв УНІАН, генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко розповів, що на сході український фронт посипався. За словами військового, загарбники вже зайшли у Селидове і там закріплюються.

Раніше військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що захоплення Селидового дасть росіянам нові можливості. Експерт вважає, що росіяни завершують формування умов для повноцінного наступу на Покровськ.

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