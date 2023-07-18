Зокрема, біля Маріуполя російські загарбники переобладнали під військові бази три бази відпочинку.

Російські загарбники переобладнують лікарні і бази відпочинку під військові бази. Такі дії росіян спостерігаються на окупованій частині Луганської і Донецької областей України.

"Російські окупаційні війська продовжують переобладнувати об’єкти цивільної інфраструктури під власні потреби", – йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Зокрема, в місті Лисичанськ Луганської області противник обладнав територію колишньої міської поліклініки для розміщення особового складу та командування підрозділу "Ахмат".

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"В населених пунктах Ялта, Юр’ївка та Урзуф Донецької області території баз відпочинку "Червона Гвоздика", "Космос" та "Прибій" повністю переобладнано під військові бази з фортифікаційними спорудами (бліндажами) для розміщення особового складу російських окупаційних військ", – сказано у зведенні.

Ситуація на окупованих територіях

В окупованій Новій Каховці російські загарбники примусово виселяють усіх жителів з домівок, що розташовуються біля Дніпра. Натомість оселі мирних громадян України займають військові підрозділи загарбників.

Тим часом під окупованим Луганськом ЗСУ розгромили російський склад, де росіяни зберігали ракетне озброєння. "Прилетіло" по обʼєкту в захопленому Ювілейному.

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