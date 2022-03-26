Окрім мінуванням житлових будинків та околиць, зафіксовано випадки мінування тіл загиблих людей.

Повернення до звільнених від російських окупантів міст може бути небезпечним через мінування.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

"Стало відомо, що українці почали повертатися до міст, які наші захисники звільнили від окупантів. Попереджаємо, це небезпечно", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв'язку з мінуванням житлових будинків та околиць в тих містах та селах, де побували загарбники, РНБО вчергове застерігає про небезпеку протитанкових, протипіхотних, касетних мін, мін-пасток з розтяжками, що залишають вороги.

"Будьте обережними там, де точилися вуличні бої! Також зафіксовано випадки мінування тіл загиблих людей. Пам’ятайте: ворог підступний і не цурається будь-яких способів завдати шкоди", - додали у відомстві.

У разі виявлення підозрілого предмета радять у жодному разі не чіпати його, повідомити про нього рятувальників чи поліцію, попередити перехожих про можливу небезпеку, відійдіть якомога далі та дочекатися приїзду спеціалістів.

Як повідомляв УНІАН, впродовж останньої доби стало відомо, що на Запоріжжі силами ЗСУ було звільнено від російських окупантів село Малинівка.

Також у Баришівському районі Київської області українські бійці звільнили від окупантів село Лук’янівка.

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