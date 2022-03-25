У Баришівському районі Київської області українські бійці звільнили від окупантів село Лук’янівка.
Про це мер Борисполя Володимир Борисенко повідомив в ефірі інформаційного марафону.
"Завдяки вчорашньому бойовому виходу у нас в околицях міста було звільнено село Лукʼянівка - це стратегічний момент, тому що розділили смугу ворога навпіл, вони вже повністю деморалізовані, дезорієнтовані", - сказав він.
Водночас, за словами Борисенка, проблемою залишається велика кількість цивільного населення у селах, адже окупанти використовують їх як щит.
"Не можна провести артпідготовку і зачистку сіл тих, які знаходяться під окупацією. Ми знаємо, де знаходяться ворожі позиції, знаємо, що велика кількість цивільного населення перебуває навколо. Можна було б забрати ще 2 села, але оскільки там критична кількість населення, перевищує тисячі людей, наші силовики просто не могли того зробити", - сказав Борисенко.
Він закликав виїхати всіх жителів сіл, які не задіяні на підприємствах критичної інфраструктури. Мер також повідомив, що з початку війни з Борисполя виїхали 20 тис. осіб.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Києві заборонили відвідувати лісопаркові зони поза житловими мікрорайонами.
Вас також можуть зацікавити новини:
- ЗСУ ефектно знищили позиції окупантів (відео)
- Російські військові виявилися неготовими до українських морозів - CIT
- У російських окупантів почалися проблеми з фінансуванням - розвідка