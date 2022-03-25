Як заявив мер Борисполя Володимир Борисенко, є можливість вибити російських загарбників ще з двох сіл.

У Баришівському районі Київської області українські бійці звільнили від окупантів село Лук’янівка.

Про це мер Борисполя Володимир Борисенко повідомив в ефірі інформаційного марафону.

"Завдяки вчорашньому бойовому виходу у нас в околицях міста було звільнено село Лукʼянівка - це стратегічний момент, тому що розділили смугу ворога навпіл, вони вже повністю деморалізовані, дезорієнтовані", - сказав він.

Водночас, за словами Борисенка, проблемою залишається велика кількість цивільного населення у селах, адже окупанти використовують їх як щит.

"Не можна провести артпідготовку і зачистку сіл тих, які знаходяться під окупацією. Ми знаємо, де знаходяться ворожі позиції, знаємо, що велика кількість цивільного населення перебуває навколо. Можна було б забрати ще 2 села, але оскільки там критична кількість населення, перевищує тисячі людей, наші силовики просто не могли того зробити", - сказав Борисенко.

Він закликав виїхати всіх жителів сіл, які не задіяні на підприємствах критичної інфраструктури. Мер також повідомив, що з початку війни з Борисполя виїхали 20 тис. осіб.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Києві заборонили відвідувати лісопаркові зони поза житловими мікрорайонами.

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