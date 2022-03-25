Наразі українські бійці ведуть запеклі бої в Херсоні.

Російські окупанти більше не контролюють українське місто Херсон. Саме його загарбникам вдалося взяти першим від моменту повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Про це з посиланням на Пентагон пише The New York Times.

За словами високопоставленого чиновника Пентагону, російські війська більше не мають повного контролю над Херсоном. Українські бійці ведуть запеклі бої в місті.

"Українські сили зараз ведуть запеклі бої в Херсоні та відкидають там російські завоювання, знову перетворюючи стратегічно важливе портове місто на "спірну територію"", – сказав чиновник журналістам під час брифінгу.

Зазначимо, наразі немає офіційного підтвердження чи спростування цієї інформації від представників України.

Варто наголосити, що будь-який успіх України у поверненні Херсона стане величезним ударом для військових зусиль Путіна. Це ускладнить для Росії виконання будь-яких планів захопити контроль над українським узбережжям Чорного моря та південним портом Одеси, щоб забезпечити сухопутній коридор до Криму та Придністров'я.

Раніше радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович на брифінгу 25 березня розповів, що на Херсонському напрямку у воєнному відношенні противнику стає погано. Напередодні там знищили командувача 49-ї російської армії. За його словами, Миколаївську область майже повністю очистили від ворожих сил. Тож тепер на Херсонщині противник переходить до оборони.

"З військової точки зору – у них там все погано", – додав Арестович.

Він підкреслив, що зараз Херсон чинить героїчний спротив. Зокрема – у місті повісили величезний синьо-жовтий прапор. Це злить росіян, тож вони вдаються до терору.

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