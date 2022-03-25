Наразі йде зачистка села нашими військами.

На Запоріжжі звільнене від російських окупантів село Малинівка.

Про це повідомляє у Facebook Запорізька облдержадміністрація з посиланням на голову місцевої громади Володимира Шиша.

Шиш повідомив, що із п’яти крупних сіл, що входять до складу громади, три села повністю окуповані ворожими військами - Любимівка, Новозлатополь, і до сьогоднішнього дня ворог був і у Малинівці. Він зазначив, що на даний час іде зачистка нашими військами, тож Малинівка звільнена.

Він розповів, що ситуація у громаді критична. "Окупанти поставили кругом блокпости та не пускають нікого до сіл. Як наслідок, є гуманітарні проблеми - з постачанням їжі, води, ліків, хліба, інсуліну. Бажано організувати гуманітарний коридор, щоб люди, які хочуть, могли б виїхати. Це в основному хворі, які потребують постійного догляду та лікування", - зазначив Шиш.

Нагадаємо, у Запорізькій області окупанти приховано готуються до проведення "виборів".

Вас також можуть зацікавити новини: