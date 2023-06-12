Йдеться про вертоліт Ка-52, відомий як "Алігатор".

Українські військові збили черговий російський ударний вертоліт Ка-52. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Наші воїни знищили ще один дороговартісний ворожий ударний вертоліт Ка-52, відомий як "Алігатор", – йдеться у повідомленні.

Водночас у Генштабі не уточнили, на якому саме напрямку було ліквідовано ворожий гелікоптер.

Вертольоти Ка-52

За даними з відкритих джерел, вартість одного Ка-52 може стартувати від 16 млн доларів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 299 своїх гелікоптерів, серед яких і ця модель.

Так, 20 квітня російський вертоліт Ка-52 через туманну погоду впав в Азовське море. За даними російських пропагандистів, загинув увесь екіпаж.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що росіяни використовують для обстрілів України близько 40 летовищ, які розташовані в тому числі в окупованому Криму та Білорусі. На них зосереджено 300-400 літаків та стільки ж гелікоптерів. Водночас у командуванні нагадали, що російських "пташок", серед яких і Ка-52, успішно знищують українські воїни.

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