Загальна кількість ураженої техніки за минулий тиждень — 205 одиниць.

За тиждень, з 18 по 25 вересня, "Армією дронів" уражено 27 ворожих танків, 64 гармати та 68 російських загарбників. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Армія дронів ставить рекорди з ураження російської техніки — результати тижня. Наші воїни продовжують уражати гармати, які заважають рухатися вперед. Маємо новий рекорд — мінус 64 російські гармати. Також оператори дронів уразили 27 танків, 55 вантажівок та багато іншого", - заявив він.

Зокрема, як видно на опублікованій Федоровим інфографіці, підрозділами, що забезпечуються Армією дронів за вказаний період знищено або уражено також 38 бойових броньованих машин противника, дев'ять САУ, один засіб ППО, три засоби радіотехнчіного обладнання, 124 опорні пункти, вісім складів палива, 7 мінометів, одну РСЗВ та 68 окупантів.

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"Загальна кількість ураженої техніки за минулий тиждень — 205 одиниць. Потужні результати. Посилюємо Сили оборони безпілотниками по всій лінії фронту та дякуємо за захист", - заявив міністр.

Проект "Армія дронів"

Як повідомляв УНІАН, проект "Армія дронів" започаткували влітку минулого року. Він передбачає постійну закупівлю безпілотних літальних апаратів для потреб Сил оборони України, їхній ремонт, а також навчання та тренування пілотів-операторів.

Минулого тижня українська Армія дронів уразила 56 російських гармат, якими окупанти намагаються зупинити контрнаступ - це рекорд. Також серед ураженої техніки 41 танк та 34 броньовані машини.

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