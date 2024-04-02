Протягом трьох діб ворог намагався прорвати українську оборону, використовуючи танки, зокрема, найсучаснішу модель Т-90 та бойові машини піхоти.

Під Авдіївкою російські окупанти намагалися за допомогою механізованих атак прорвати оборону українських сил, але спроба масштабного ворожого наступу перетворилася на ганебну операцію з утилізації сучасної російської техніки.

Подробицями відбиття російського натиску в ефірі телемарафону поділився представник служби зв’язків з громадськістю 25-ої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Сергій Окішев.

"Впродовж крайніх кількох діб відбулася мабуть наймасованіша спроба прорвати оборону на конкретно взятій ділянці фронту. Для прориву нашої оборони вороги використовували танки, зокрема, найсучаснішу модель Т-90 та бойові машини піхоти. Але, січеславські десантники дали потужну відсіч ворогу. Так широкомасштабний наступ перетворився на ганебну операцію з утилізації сучасної російської техніки", - акцентував Окішев.

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Військовий зазначив, що бої з противником були жорстокі, адже російські окупанти значно переважали у живій силі. "Наші хлопці неймовірними зусиллями все ж таки відбили наступ, спаливши чимало одиниць ворожої техніки. Хочеться відмітити, що серед неї були танки Т-90, вартість яких за одну одиницю сьогодні сягає приблизно 4,5 млн. доларів", - підкреслив Окішев.

Ворог атакував протягом трьох діб. "Так, 29 березня на наші позиції намагалися зайти 36 танків та 11 БМП. Січеславці знищили 15 танків, серед яких один Т-90 та вісім БМП. 30 березня росіяни атакували чотирма танками та двома БМП, три танки знищено, а також обидві машини піхоти. 31 березня в атаку пішли 6 російських танків та три БМП, які в повному складі були виведені зі строю. Знищено три танки, один з яких Т-90", - розповів військовий.

Він зазначив, що всі танки та БМП противника були знищенні за допомогою протитанкових засобів та вогнем бронегруп, екіпажі яких били прямою наводкою по противнику.

Танковий штурм росіян під Авдіївкою: що відомо

Як повідомляв УНІАН, за даними Інституту вивчення війни, 30 березня під Авдіївкою ЗСУ відбили найбільшу механізовану атаку російських військ на фронті з жовтня минулого року. Українську оборону намагалися прорвати 36 танків і ще 12 БМП. Аналітики, посилаючись на геолоковані зображення знищеної російської техніки уздовж дороги на північний захід від Тоненького (на захід від Авдіївки), зазначають, що ймовірно було знищено 12 російських танків та 8 БМП.

У матеріалах видання Forbes зазначається, що під Авдіївкою російські війська здійснили один із найбільших танкових штурмів за всю історію поточної війни, але ЗСУ не тільки успішно відбили натиск, але й завдали росіянам нищівної поразки.

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