Незважаючи на труднощі з нестачею ключових боєприпасів, українські бригади все ще здатні встановити жорстку оборону - за допомогою комбінації мін, артилерії, протитанкових ракет і безпілотників.

Росія під Авдіївкою здійснила один із найбільших танкових нападів за всю історію війни, але ЗСУ не лише його успішно відбили, але й завдали ворогу нищівної поразки - росіяни втратили третину своїх танків, пише Forbes.

Так, Росія атакувала за допомогою 36 танків і 12 бойових машин БМП вздовж дороги від окупованого Росією Тоненького до вільного села Уманське. Українська 25-та бригада помітила колону з 48 машин — і сильно вдарила по ній. Як зазначив OSINT-аналітик Kriegsforscher, знищено 12 танків і вісім БМП.

"Яким чином 25-та бригада знищила ту рекордно велику російську танкову колону, не зовсім зрозуміло з візуальних свідчень наслідків бою. Але про це не важко здогадатися. Стандартна тактика оборони українських військ полягає в тому, щоб за допомогою безпілотників виявити російську штурмову групу та розбити її влучним артилерійським обстрілом", - пише видання.

Відео дня

При цьому навіть якщо росіяни справді здобули хоч якісь переваги ціною цих 20 машин, то виграш був скромним. Наступного дня після штурму Центр оборонних стратегій описав бої навколо Тоненьке як "позиційні", тобто жодна сторона не просунулася значною мірою.

Як зазначає видання, такий дорогий напад РФ підкреслює дві суперечливі тенденції. Зокрема, якщо ще за кілька тижнів до суботнього штурму російські полки та бригади здебільшого розгортали пішохідну піхоту для наступу на захід від Авдіївки, то в останні дні все змінилося, і ворог на цьому напрямку ворог відновив застосування бронетехніки.

"Те, що українці могли перемогти таку велику та добре озброєну російську силу, свідчить про іншу тенденцію. Незважаючи на труднощі з нестачею ключових боєприпасів, українські бригади все ще здатні встановити жорстку оборону - часто за допомогою комбінації мін, артилерії, протитанкових ракет і безпілотників", - пише Forbes.

Зазначається, що така тактика була породжена дефіцитом боєприпасів, що спонукало Україну масово розширити виробництво безпілотників FPV. Якщо раніше українська артилерійська батарея могла випустити 10 снарядів, щоб розгромити російську штурмову групу, то тепер вона випускає лише п’ять снарядів - і координується з найближчими операторами FPV, щоб добити росіян, зазначає видання.

"Очікуйте, що ця тактика продовжить формувати поле бою, навіть коли в Україну прибудуть свіжі боєприпаси. Найближчими тижнями та місяцями українці, ймовірно, продовжуватимуть оборону від російських штурмових груп, здебільшого координуючи свої гаубиці та безпілотники. Тільки зараз артилерії може бути більше, ніж було в останні місяці", - пише Forbes.

Втрати Росії

За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 710 окупантів, і після цього загальні втрати супротивника зросли до 442 880 загарбників. РФ також втратила ще чимало техніки та озброєння - зокрема, 20 танків, 17 бойових броньованих машин, один засіб протиповітряної оборони, 32 артилерійські системи. При цьому кількість знищених російських танків впритул наблизилась до 7 тисяч одиниць.

Як зазначав воєнний експерт Олександр Коваленко, виробництво нових танків у Росії сьогодні майже відсутнє. Те, чим в основному займаються російські танкові заводи - це розконсервація і модернізація машин, вироблених в минулі десятиліття.

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