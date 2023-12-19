Спікер ОСУВ "Таврія" звинуватив журналістів у хайпі на проблемній темі.

Сили оборони не згортають свої операції, а переформатують їх під умови дефіциту снарядів. Про це заявив прес-секретар Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

Він розкритикував публікацію агентства Reuters, коментар якому раніше дав командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський. На думку Штупуна, в гонитві за гучним заголовком журналісти спотворили слова командувача.

"Боєприпаси перерозподіляються. Є зменшення [кількості] боєприпасів, це не секрет. Але говорити про повне згортання операцій... Ну, наприклад ОСУВ "Таврія" веде всього дві операції – оборонну і наступальну. Згорнути одну просто неможливо. Це зрозуміло всім військовим, але не зрозуміло всім цивільним", – сказав Штупун.

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Про що говорив Тарнавський агентству Reuters

Сьогодні авторитетне західне інформагентство Reuters опублікувало матеріал про ситуацію з поставками снарядів Україні. Журналісти взяли коментар у командувача ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Тих обсягів, які ми маємо сьогодні, для наших потреб сьогодні недостатньо. Отже, ми перерозподіляємо їх. Ми переплануємо завдання, які поставили перед собою, і зменшуємо їх, тому що нам потрібно їх забезпечити", – сказав Тарнавський.

У самій статті немає прямих цитат, в яких командувач вживав би фразу "згортати операції". Однак таку фразу винесено в заголовок і приписано Тарнавському: "Українські війська відчувають нестачу артилерії, згортають деякі операції – командувач".

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