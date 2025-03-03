За словами президента, важливо, щоб європейські союзники не переглядали роль Росії як країни-агресора.

Україна вважає найкращою гарантією своєї безпеки сильну українську армію. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський, повідомляє BBC .

За словами президента, важливо, щоб європейські союзники не переглядали роль Росії як країни-агресора, і знову порушив питання про використання заморожених російських активів для допомоги у відновленні країни.

Кореспондентка запитала Зеленського, чи знає він про план президента Франції Еммануеля Макрона і прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера оголосити перемир'я "в повітрі і на морі". Український лідер відповів: "Я все знаю".

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Можливість перемир'я в Україні

Франція і Великобританія в рамках власного мирного плану щодо України пропонують Москві і Києву на місяць оголосити перемир'я "в повітрі і на морі", а також ввести мораторій на удари по енергетичних об'єктах, заявив французький президент Еммануель Макрон. За його словами, режим припинення вогню не торкнеться бойових дій на землі, оскільки протяжність лінії фронту "можна порівняти з відстанню від Парижа до Будапешта" і буде "вкрай складно" перевірити дотримання домовленості на такому відрізку території. Це стане першим кроком на шляху до миру, після якого в Україні планується розгорнути європейські війська, зазначив французький президент.

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