Наслідки наразі уточнюються.

Сили оборони України завдали ударів ракетами Storm Shadow та керованими реактивними снарядами GMLRS по трьох командних пунктах російських окупантів, наслідки наразі уточнюються.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Днями, завдано успішного вогневого ураження по командних пунктах 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад, а також одному з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії збройних сил рф. Результати ударів уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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Бойову роботу виконали підрозділи Повітряних сил та ракетних військ і артилерії Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"Ураження здійснено ракетами Storm Shadow та реактивними снарядами GMLRS", - зазначено у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Україна отримала реактивні системи HIMARS, здатні вистрілювати до шести реактивних снарядів (ракет) GMLRS в одному залпі. Ці 90-кілограмові снаряди можуть летіти на відстань приблизно на 84 км.

Окрім того, Україна вимагає у західних партнерів надати можливості для глибоких ударів по Росії.

Днями президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Америки, де зустрічався представляв свій план перемоги України у війні, розв’язаній РФ. Після цього візиту лідер США Джо Байден скликав особливе засідання "Рамштайн" – в ньому візьмуть участь лідери-країн- партнерів України. Зустріч відбудеться 12 жовтня і на ній планують обговорити допомогу Україні в реалізації плану перемоги.

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